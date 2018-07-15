Erdoğan: Pensilvanya'daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın buradaki duasının ardından Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kurulan sahnede vatandaşlara seslendi. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"DARBE DÖNEMİNİ BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK" Bu zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. Nasıl istiklal harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz da Türkiye’nin önünde yeni kapılar araladı. Bu dayanışma iklimi başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cephelerde güçlendirdi. 7 Ağustos’ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhur İttifakı ile devam ettirdik. Aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Ülke hudutları içinde tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı mücadele yürüttük. Artık yönetim sistemimizi değiştirdik. Yeni yönetim sistemiyle Türkiye’nin sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Bu tarihi değişim ile Türk demokrasisine çağ atlattık. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde artık inşallah darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık.

15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu kimin de iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri sık sık gündeme getirmesek de onları asla unutmayız.

"PENSİLVANYA'DAKİ MELUNUN BÜYÜTTÜĞÜ AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK" 15 Temmuz asla unutulamayacak. O bizim için tarihe bir kayıttır. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız.

Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikle hafızamızdan asla silinmeyecektir. Kimin kimlerle iş tuttuğunun gayet iyi farkındayız. İlişkilerimizi belirlerken darbeye tavrı da dikkate aldık. İşte Azerbaycan’dan geldi. Ukrayna’dan iki tane geldi. Geliyorlar gelecekler. Pensilvanya’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline..Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik. Son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde sürdüreceğiz.