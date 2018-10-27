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Erdoğan partilileri uyardı: Müdahale etmekten bıktım

Erdoğan partilileri uyardı: Müdahale etmekten bıktım

Erdoğan, il başkanlarıyla basına kapalı toplantıda Twitter uyarısı yaptı. Erdoğan eleştirilerini, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarınıza dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” sözleriyle yaptı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 10:07 - Güncelleme: 27-10-2018 10:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde partililere uyarılarda bulundu.

İsim vermeden sosyal medya kullanımına değinen Erdoğan, partililerin sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalara sert çıkıştı. Yeni Şafak''ın edindiği kulis bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” dediği öğrenildi.

"POLEMİKLERDEN UZAK DURUN"
Cumhurbaşkanı’nın, partililerin sosyal medya paylaşımında daha dikkatli olmalarını ve polemiklerden uzak durmalarını istediği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • salhor 27 Ekim 2018 11:57 Barajdaki delik ve çatlakları KIRKAYAK'lar ordusu bile kapatacak gibi değil. Bu baraj artık ömrünü doldurdu. Üstelik ba'de harâbü'l-Basra.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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