Erdoğan Papa ile görüştü 59 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 59 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Papa Franciscus'la görüştü. Vatikan ziyaretinde Papa Erdoğan'ı görüşmenin yapılacağı salonun kapısında karşıladı. İtalyanca 'Günaydın' diyen Papa'ya Erdoğan İngilizce 'Nasılsın' diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti. Törende, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu.

KAPIDA KARŞILADI

59 YIL ÖNCE CELAL BAYAR GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleşecek ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Vatikan'a Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi başladı. Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

İLK DİYALOG

İtalyanca 'Günaydın' anlamına gelen "Buongiorno" diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" 'Nasılsınız' sözleriyle karşılık verdi.

"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu'na geçti.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde devam etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi.

BARIŞ MELEKLİ MADALYON HEDİYE ETTİ

Görüşmenin sonunda Erdoğan Papa'ya, İstanbul panoramasının resmedildiği bir çini tablo ile ayrıca Mevlana'nın Mesnevisi ve Mevlana'yla ilgili birkaç kitap da hediye etti.

Papa ise Erdoğan'a, üzerinde "barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü" bir madalyon hediye etti. Papa'nın bu sırada "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" dediği duyuldu.

Erdoğan ise bu hediyeyi teşekkür ederek kabul etti.

Papa'nın diğer hediyeleri arasında Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın gravürü, kendi yazdığı ekonomik adaletsizlik ve çevre sorunları hakkındaki genelgesi "Laudato Si" ve Dünya Barış Günü için yayımladığı "göçmenler ve mülteciler" konulu mesajı da yer aldı.

Papa ile Erdoğan'ın tercümanlar eşliğinde başbaşa yaptığı görüşmenin ardından Papa Türk heyetini de selamladı. Papa, heyetin ayrılmasının ardından Erdoğan ve eşine salonun kapısına kadar eşlik etti. Bu sırada Emine Erdoğan'ın İngilizce olarak "Nice to meet you" (Sizinle tanıştığıma memnun oldum) dediği duyuldu. Papa'nın cevabı duyulamazken Erdoğan da Türkçe olarak "Biz de dua bekliyoruz" dedikten sonra salondan ayrıldı. Papa hemen her görüşmesinin sonunda konuklarına "Lütfen benim için dua edin" diyor.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınması bekleniyordu.

İTALYA CUMHURBAŞKANI'YLA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek. Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili iş birliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'a iki günlük resmi ziyareti dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirden ayrılana kadar Roma'da yaklaşık 3 bin 500 kolluk kuvveti görev yapıyor. Şehirde en yüksek seviyeye çıkarılan güvenlik önlemleri çerçevesinde Roma'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ROMA'DA 'YEŞİL BÖLGE'

Roma'da "yeşil bölge" oluşturuldu. İlan edilen "yeşil bölge" kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca şehirde hiçbir gösteriye izin verilmiyor.