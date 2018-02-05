Erdoğan-Papa görüşmesinden bomba detay! Masada ikisi de...

Erdoğan-Papa görüşmesinden bomba detay! Masada ikisi de...

VATİKAN 59 yıl sonra ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesini dünya ajansları flaş haber olarak geçti. Tarihi olarak nitelenen Papa - Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detaylar vardı.

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Erdoğan-Papa görüşmesinden bomba detay! Masada ikisi de...

Papa Vatikan'daki makamında Erdoğan ile görüşmesini çalışma masasında gerçekleştirdi. Masanın üzerinde büyük bir haç, Hazreti İsa'nın heykeli ve özel bir süs eşyası bulunuyordu. Papa devlet liderleri ile görüşmeleri hep bu masada yapıyor. Daha önce de aynı masada karşısında Trump oturmuştu. Sıradışı bir görüşme ortamını tercih eden Papa, Trump karşıtlığı ile biliniyor.

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Erdoğan-Papa görüşmesinden bomba detay! Masada ikisi de...

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ : Papa Franciscus Suriyeli mülteciler konusunda sıklıkla yardım çağrıları yapması ile biliniyor. Papa, Türkiye ziyaretinden dönüşünde de çok sayıda mülteciyi ağırladığı için Türkiye'ye "cömertliğinden" ötürü teşekkür etmişti.

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Erdoğan-Papa görüşmesinden bomba detay! Masada ikisi de...

Papa Vatikan görüşmesinde Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Papa ile Erdoğan'ın dünya ajansları tarafından flaş haber olarak geçilen görüşmesi basına kapalı olarak 1 saat sürdü. Papa ABD başkanı Donald Trump ile olan görüşmesini yarım saat tutmuştu.

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