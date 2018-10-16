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Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lü öğrencilerle görüştü

Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lü öğrencilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan o öğrencilerle görüştü.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 19:30 - Güncelleme: 16-10-2018 19:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencilerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere geçtiğimiz günlerde çay daveti yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmenin bu akşam saatlerinde gerçekleştiği ve 45 dakika sürdüğü öğrenildi. 

Görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiği, Erdoğan'ın da bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler kullandığı kaydedildi. 

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan 3 öğrenci gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen ve pankartı bastığı belirlenen öğrenciler de dahil olmak üzere 5 kişi hakkında da dava açılmıştı

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