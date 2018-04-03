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Erdoğan özel kadro kuruyor kurmayları açıkladı

Erdoğan özel kadro kuruyor kurmayları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haziran ayındaki kongre sonrası parti vitrinini yenileyecek. Erdoğan'ın MKYK'yi değiştirip seçimlere güçlü kadro ile gitmesi bekleniyor. Öte yandan kabinede mini revizyonun da gündeme geleceği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 10:43 - Güncelleme: 03-04-2018 10:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede 50 kişilik MKYK’da önemli oranda değişime gideceği, Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçimlere ilişkin süreci ‘güçlü bir kadro’ ile yöneteceği belirtiliyor.

AK Parti yönetimi, kongre takvimi başladığında büyük kongrenin Mayıs ayı içinde yapılmasını planlamıştı. Ancak, büyükşehir il kongrelerinin, diğer iller tamamlandıktan sonra yapılmasına yönelik karar nedeniyle büyük kongre takviminde değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Türkiye gazetesi AK Parti kulislerinde konuşulanları bugün okurlarına duyurdu. AK Parti kurmayları, “İstanbul il kongresinin yapılması ile birlikte bütün iller tamamlanmış olacak. Aslında Mayıs sonuna büyük kongre yetişiyor. Ancak Ramazan ayı sebebiyle, kongrenin bayram sonrasında yapılması planlanıyor” dedi.

KONGRENİN ERKENE ÇEKİLMESİ ERKEN SEÇİM İŞARETİ Mİ?
AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturmasından sonra partide başlayan yenilenme sürecinin de haziran ayındaki kongre ile tamamlanacağını dile getiriyor.
Kongrenin Haziran ayına çekilmesi, erken seçim iddialarını gündeme getirse de, Erdoğan’ın, bir defa daha erken seçim olmayacağını söylediği öğrenildi. Bu sebeple Erdoğan’ın kongre sürecinin tamamlanması ile birlikte herkesin bütün mesaisini Mart ayındaki yerel seçimlere vermesini istediği öğrenildi.

PARTİ YÖNETİMİ YENİLENECEK: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkan seçildiği geçen yılkı olağanüstü kongrede yenilenen parti yönetiminin, haziran ayındaki kongrede bir defa daha değişime uğramasına da kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kurmayları “Önümüzdeki süreçte kritik seçimler var. Cumhurbaşkanı bu seçimleri güçlü bir kadro ile yönetecektir. Bu nedenle Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Bakanlar Kurulunda bazı değişiklikler yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELEBİLİR: Öte yandan, AK Parti kulislerinde de, Cumhurbaşkanı’nın kongrede 50 kişilik MKYK’da önemli oranda değişime gideceği en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Buna göre, Erdoğan’ın kadrolarda yapılacak önemli değişikliklerle hem yerel seçim, hem de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin süreci ‘güçlü bir kadro’ ile yöneteceği belirtiliyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu’ndan bazı isimlerin de parti yönetimine taşınacağı ve bu sebeple mini bir Kabine değişikliğinin gündeme gelebileceği değerlendirilirken, eski bakanlardan bazı isimlere de MKYK’da yer verileceği konuşuluyor.

Bomba erken seçim yorumu tarih bile verdi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 03 Nisan 2018 11:02 Parti yönetimi en baştan başlamak suretiyle yenilenirse bir anlam ifade edebilir. Yoksa hiç bir anlamı olacağını sanmıyorum. Siyaseten yıpranmış olanlar artık bu işi bırakması gerekir. Siyaset zorlamaya gelmez.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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