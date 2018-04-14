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Erdoğan: Operasyonu doğru buluyorum

Erdoğan: Operasyonu doğru buluyorum

ABD-İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimini vurdu. Operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse kimyasal saldırının faili bunun bedelini ödemeli. Böyle rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağını gördü.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 16:01 - Güncelleme: 14-04-2018 16:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde halka seslendi. ABD-İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimini vurmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse kimyasal saldırının faili bunun bedelini ödemeli. Böylece rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağını gördü.'' dedi.

''OPERASYONU DOĞRU BULUYORUM''
Suriye'de Esad rejimine yönelik operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse kimyasal saldırının faili bunun bedelini ödemeli. Böyle rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağını gördü. Biz bu oyunu çoktan bozduk. Suriye'de gerçekten ülke halkının huzuru için bir adım atılacaksa önce hem rejime hem de terör örgütlerine karşı adım atılmalı." dedi.

''HUKUK TANIMAZ SALDIRILARIN KARŞILIKSIZ KALMAYACAĞINI GÖRMÜŞ OLDU''
''Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu.'' diyen Erdoğan, ''Suriye’de kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin, rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği yüzbinlerce masum Suriyeli için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz.'' şeklinde konuştu.

''PUTİN'LE İRTİBAT HALİNDEYİZ''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki hava harekatıyla ilgili bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'la görüştüğünü belirterek, "Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğim" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarım Sayın Putin'le de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrıca bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız" dedi.

''BİZ BU OYUNU ÖOPKTAN ÇÖZDÜK''
Suriye'de oynanan oyunu çoktan çözdüklerini belirten Erdoğan, "Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DAEŞ'se biz DAEŞ'le zaten savaşıyoruz ya. Biz DAEŞ'e karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DAEŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık." ifadelerini kullandı.

TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI
"Buradan şimdi tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Gelin, kimyasalıyla, konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim." dedi.

ÖLÜ SAYISI 4200 OLDU
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 4 bin 200" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • kiim kime 14 Nisan 2018 16:50 Kimyasal olsaydı bu operasyondan sonra şimdiye oralarda sağlam adam kalmazdı.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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