Erdoğan Oktay Kaynarca'ya böyle takıldı! Burada bir reis var

Dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sinema sektörünün temsilcileriyle yaptığı toplantıda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yla Erdoğan arasında Görüşmede esprili anlar da yaşandı.

Erdoğan Oktay Kaynarca'ya böyle takıldı! Burada bir reis var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de sinema sektörünün temsilcilerini kabul etti. 26 sinema sektörü temsilcisinin katıldığı toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Samimi bir ortamda yapılan görüşmede sinema sektörünün temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sinemayla ilgili düzenlemenin bu kadar hızlı geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Erdoğan Oktay Kaynarca'ya böyle takıldı! Burada bir reis var

Erdoğan da “Sektör temsilcileri olarak çok güzel bir söylem birlikteliği oluşturmuşsunuz. Biz yasayı çıkardık artık gerisi sizin işiniz. Bu sektörü, Türk sinemasını tek ele bırakmayın. Buradan Mevlana gibi büyük projeler çıkabilir” diyerek yasayı imzaladı. Görüşmede Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yla Erdoğan arasında Görüşmede esprili anlar da yaşandı.

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Erdoğan Oktay Kaynarca'ya böyle takıldı! Burada bir reis var

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Erdoğan'a; “Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor” dedi. Erdoğan ise “Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum” karşılığını verdi. Dizide Kaynarca’ya “reis” dendiği hatırlatılınca, Erdoğan “Burada bir tane reis var” diye espri yaptı.

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Erdoğan Oktay Kaynarca'ya böyle takıldı! Burada bir reis var

YILMAZ ERDOĞAN: DAHA ÖNCE BÖYLE BİR HIZ GÖRMEDİK: Kabulde yönetmen, oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, Türk sinema ve dizi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan yasa teklifinin kısa sürede TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşmasına işaret ederek sorunlarının çözümü noktasında daha önce böyle bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi.

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