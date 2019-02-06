Erdoğan - ODTÜ ilişkisi! ODTÜ'de 2012 yılında neler olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 6 yıl aradan sonra ODTÜ'yü ziyaret edince maziye bir gözatmak gerekti. Türkiye'nin en gözde üniversitesi olan ODTÜ ile Erdoğan'ın yıldızı hiç barışmadı. 2012 yılında ise ipleri kopartan bir protesto yaşandı. İşte Erdoğan ve ODTÜ ilişkisi:

Yıl 2010 : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ODTÜ’de toplandı. Erdoğan ODTÜ’ye girdiği andan itibaren büyük bir protesto gösterileri başladı. Polisin sert müdahalesiyle çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Yıl 2012 : Göktürk 2 uydusunun fırlatma töreni için Erdoğan ODTÜ’deydi. Öğrenciler yine olay çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ’deki protestoya çok sert tepki gösterdi ve şunları söyledi:

-Ben şuna üzülüyorum. Siz nasıl bir üniversite yönetimisiniz ki, kalkıyorsunuz orada o gün, Türkiye Göktürk-2’yi fırlatacak, gururlanmamız lazım. Siz ne biçim öğretim üyesisiniz, sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler bunlarsa bizim ülkemiz batmış, bitmiş. Bu öğrencilerin gururlanması, ‘seyredelim’ demesi lazım. Yani ‘Şuralara dev ekranlar koyun da izleyelim’ demeleri gerekirken, orada gelip lastik yakıyorlar.

-Bir öğrenci üniversitenin kampüsünü terör alanına çeviriyorsa hiç kimse kalkıp bunları samimi havada bir protesto bir eylem olarak değerlendiremez. Bunu söyleyen profesörler, akademisyenler bana göre o mesleği bıraksınlar ve şiddetten gücünü alan kişiler olarak yollara düşsünler.

Yıl 2013 : ODTÜ YOLU KRİZİ : 2013 yılında ODTÜ ile Erdoğan ve AK parti arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ODTÜ’lüler arazilerinden geçecek yola karşı çıktılar. Bunun için protesto gösterilerine başladılar. Erdoğan bu protestolara anında karşılık verdi ve şunları söyledi:

-O üniversiteler sadece sizin değil o üniversite herkesin. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa o yapılıyor. Onların özlediği o ülke çok gerilerde kaldı. Biz yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa biz o camiyi yıkarız, gideriz o camiyi başka bir yerde inşa ederiz“.

Yıl 2014 : ODTÜ’lülerin itiraz ve direnişlerine rağmen yol yapıldı. Adı da 1071 Malazgirt Bulvarı konuldu.