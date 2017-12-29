Erdoğan o hediyeyi torunlarına sordu ne cevap aldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika seyahati sırasında 3 aslan yavrusu ve ceylanlar hediye edildi. Aslan yavruları için "Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm'' diyen Erdoğan, üç yavru aslanın Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderileceğini söyledi.

Afrika dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından kendisine hediye edilen 3 yavru aslanla ilgili, "İkisi birer yaşında. Onların biri dişi, biri erkek. Üçüncüsü de sekiz aylık" dedi.

TORUNLARA 'İSTER MİSİNİZ' DİYE SORDU: Hediye edilen aslanları torunlarına sorduğunu belirten Erdoğan, "Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm. Berat Bey’e (Albayrak) bir sor bakalım dedim. Torun önce hayır diyordu, sonra getirin falan demeye başladı. Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi" dedi.

ASLANLAR GAZİANTEP'E CEYLANLAR BİZE: Kendisine hediye edilen 3 aslanın Gaziantep’e gönderileceğini belirten Erdoğan, "Gaziantep Belediye Başkanlığı’nın çok büyük bir hayvanat bahçesi var. Belediye Başkanımız Fatma Hanım’ı aradım söyledim, bilahare haber gönderdi bize, çok da iddialı konuştu. ‘Ben elemanlarımı göndereyim, direk oradan alsınlar, Gaziantep’e getirsinler’ dedi. İnşallah üç aslan Gaziantep’in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek.”