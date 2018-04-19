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Erdoğan neden seçim kararı aldı! Abdulkadir Selvi paylaştı

Erdoğan neden seçim kararı aldı! Abdulkadir Selvi paylaştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı almasının 1 numaralı nedeni açıkladı. Selvi'ye göre Erdoğan cumhur ittifakını korumak istedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 08:06 - Güncelleme: 19-04-2018 08:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile yaptığı yarım saatlik görüşme sonrası seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Seçim kararı kadar tarihi de herkesi şaşkına çevirdi.

Hükümete yakın gazetecilerden Abdulkadir Selvi konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesine dair ayrıntılar aktaran Selvi, yazısında "Görüşmenin başında Bahçeli erken seçimle ilgili gerekçelerini sıralıyor. Cumhur ittifakına zarar vermeye yönelik tertiplerden söz ediyor. Cumhurbaşkanı gerekçeleri haklı buluyor. O nedenle görüşmenin başında erken seçim kararı alınıyor, ikinci bölümde ise seçim tarihi konuşuluyor." ifadelerine yer verdi.

Kendi adına özeleştiri yapmayı da ihmal etmeyen yazar, Erdoğan'ın daha önceki "seçim meçim yok" açıklamalarını hatırlatarak, "ben de bu açıklamalara dayanarak erken seçim yok diye yazmıştım." diye yazdı. "Peki ne oldu da erken seçim kararı alındı?" diye soran Selvi, yanıtını "Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?" başlıklı köşesinde veriyor:

CUMHUR İTTİFAKINI KORUMAK İSTEDİ
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifakın zarar görmemesini tercih etti. Çünkü Bahçeli’ye göre ittifaka zarar vermeye yönelik tertipler başlamıştı. Hatırlarsanız Bahçeli, DSP ve ANAP’la koalisyon hükümetini de MHP’ye yönelik bazı tertiplerin yapıldığı kuşkusu üzerine bozmuş ve 3 Kasım 2002’de seçimlere gidilmesi kararını almıştı.

Erken seçim kararını Bahçeli açıkladı, tarihi ise Erdoğan belirledi. Bahçeli’nin açıklamasından sonra Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, “Ülkeyi uzun süre seçim ortamında tutmak doğru olmaz. Bir an önce belirsizliği ortadan kaldırıp, seçimlere gitmemiz lazım” dediği belirtiliyor. Erdoğan ile Bahçeli’nin yarım saat içinde ülkeyi erken seçimlere götürmelerinde bir numaraya ‘cumhur ittifakının korunmasını’ yerleştiriyorum.

Erken seçim kararının alınmasıyla yeni bir durum oluştu. Muhalefetin hazırlıksız yakalandığı seçimlerin tarihine değil, sonuçlarına odaklanmak gerekiyor.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 08:35 Hani erken secimi istemek hainlikti kendileri soylediler ve bu videolari her yerde mevcut.Nasil yani?Birinci dediginiz mi dogru ikinci dediginiz mi?Yahu sizin her yeriniz mi celiski dolu.Bu ulkede siyasetin capi cevresi iste bu kadar...

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KİMDİR ?
Abdülkadir Selvi
ABDÜLKADİR SELVİ KİMDİR?

Abdülkadir Selvi; 1964 yılında Sivas Yıldızeli’nde doğdu. Alevi kökenli olan Abdülkadir Selvi evli ve 3 çocuk babası. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olan Abdülkadir Selvi aynı zamanda CNN Türk'te konuk olarak

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