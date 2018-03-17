Erdoğan müjdeyi verdi: Sona geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde müjdeyi verdi: "Şuan itibariyle Afrin'de sona geldik." dedi. Erdoğan, "Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Diyarbakır bugün bambaşka. Allah hasretimizi giderdi. Şükürler olsun. Bugün 6. İl Kongresi sayesinde tekrar birlikteyiz. Hamd olsun, bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Bugünlerimizin mimarları sizlersiniz. İnşallah hep beraber Diyarbakır'ı çok daha iyi yerlere taşıyacağız.

Komuta kademeyle konuşacağım önde ben arkadan sizler hep beraber Afrin'e gideceğiz. Diyarbakır bizi sever, bizde Diyarbakır'ı severiz. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Biz Diyarbakır ile tekle tırnak gibiyiz.

DİYARBAKIR'A GEÇMİŞTE ÇOK YANLIŞ YAPILDI

Diyarbakır ile birlikteliğimiz inşallah devam edecek. Diyarbakır yaşadığı tüm sıkıntıları, zulümleri geride bırakarak ilerleyecek. Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı. Geçmişte çok yanlışlar yapıldı. Terör örgütlerinin cirit attığı bir kent haline geldi.

AK Parti'yi kurma çalışmalarımız sırasında buradaki dostlarımıza hükümete geldiğimiz de bizden ne istersiniz diye sorduğumuz da olağanüstü hali kaldırın bize yeter diyorlardı. O dönemdeki OHAL öyle bir uygulamaydı ki tüm vatandaşların üstünde demokrasi kılıcı gibi dolanıyordu. Sakın ha o zamanın olağanüstü halini bugünle kıyaslamayın. Bugün yüzde 5'i bile kullanılmıyor.

İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL'i kaldırmak oldu. Pek çok reforma imza attık, yanlış uygulamalara birer birer son verdik. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi bunlarla müzik yapılması akademik çalışma yapılması gibi hususlar birer birer hayata geçirildi. Ülkemizde hangi kesimin sorunu varsa onun için çalışmak boynumuzun borcudur.

  • Siyaset 17 Mart 2018 19:11
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