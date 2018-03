Erdoğan müjdeyi verdi: Sona geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde müjdeyi verdi: "Şuan itibariyle Afrin'de sona geldik." dedi. Erdoğan, "Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Diyarbakır bugün bambaşka. Allah hasretimizi giderdi. Şükürler olsun. Bugün 6. İl Kongresi sayesinde tekrar birlikteyiz. Hamd olsun, bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Bugünlerimizin mimarları sizlersiniz. İnşallah hep beraber Diyarbakır'ı çok daha iyi yerlere taşıyacağız.

Komuta kademeyle konuşacağım önde ben arkadan sizler hep beraber Afrin'e gideceğiz. Diyarbakır bizi sever, bizde Diyarbakır'ı severiz. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Biz Diyarbakır ile tekle tırnak gibiyiz.

DİYARBAKIR'A GEÇMİŞTE ÇOK YANLIŞ YAPILDI

Diyarbakır ile birlikteliğimiz inşallah devam edecek. Diyarbakır yaşadığı tüm sıkıntıları, zulümleri geride bırakarak ilerleyecek. Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Diyarbakır'a geçmişte çok yanlış yapıldı. Geçmişte çok yanlışlar yapıldı. Terör örgütlerinin cirit attığı bir kent haline geldi.

AK Parti'yi kurma çalışmalarımız sırasında buradaki dostlarımıza hükümete geldiğimiz de bizden ne istersiniz diye sorduğumuz da olağanüstü hali kaldırın bize yeter diyorlardı. O dönemdeki OHAL öyle bir uygulamaydı ki tüm vatandaşların üstünde demokrasi kılıcı gibi dolanıyordu. Sakın ha o zamanın olağanüstü halini bugünle kıyaslamayın. Bugün yüzde 5'i bile kullanılmıyor.

İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL'i kaldırmak oldu. Pek çok reforma imza attık, yanlış uygulamalara birer birer son verdik. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi bunlarla müzik yapılması akademik çalışma yapılması gibi hususlar birer birer hayata geçirildi. Ülkemizde hangi kesimin sorunu varsa onun için çalışmak boynumuzun borcudur.

KİMSE ÜLKEYİ BÖLMEYE CESARET ETMESİN

Ülkemizde sadece kürt olduğu için baskı gören kim varsa, Erdoğan olarak yanında yer alır onunla beraber mücadele ederim. Kimsenin kökenine, doğduğu yere bakmayız. Rizeli Tayyip Erdoğan da Diyarbakırlı Mehmet, Bekir, Baran, Hatice, Zeynep ve Hazal da Allah'ın bir kuludur.

Vatanımızı böldürmem. Yok bilmeme PYD, PKK... Böyle bir şey olamaz... Tek vatan, 780 bin kilometre ile tek vatan... Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu... Devlet kurmanın yaşatmanın kolay olmadığını çevremizde yaşanan hadiseler bize gösteriyor. Kimse bu ülkeyi bölmeye cesaret etmesin. İnlerine gireriz dedik girdik. Bölücü terör örgütü benim kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık bitti...

Teröristlerin hedef aldığı ve uğruna çok şehit verdiğimiz kurşunlu Camii başta olmak üzere zarar verilen yerlerin restorasyonları önemli ölçüde bitti.

PKK'nın gençlerinin elinde silah var bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Fark burada... Yardımlaşma içerisinde olacaksınız ve inşallah geleceğimizin sahibi siz gençler olacaksınız.

Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık.

An be an Afrin'e giriyoruz. Neredeyse dörtte üçü kontrolümuz altına girmiş durumda. Terör örgütlerinin arkasındaki silüete bunların nasıl bir işgalci olduğunu anlayabiliyoruz.