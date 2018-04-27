Erdoğan muhalefete meydan okudu salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkamı Erdoğan İl Başkanları toplantısında çatı aday formülünü düşünen muhalefete yüklendi. Erdoğan ''Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Karşınızda kimin olduğu önemli değil, bunu gündeminizde tutmayın. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah rabbimin onlar üstündeki oyunudur'' sözleriyle muhalefete meydan okudu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER: BAŞARAMAYACAKSINIZ

Ellerinin ayaklarına dolaşmasından anladığımız kadarıyla tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Muhalefetin bu ülkede sorozları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli sorozlar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah rabbimin onlar üstündeki oyunudur.

ÜLKENİN SİYASİ DİNAMİKLERİNE SİNSİCE SALDIRDILAR

İşte milletimiz bu durumu gördüğü için ülkeyi yönetme emanetini 15 yılı aşkın süredir AK Parti’den başka kimseye vermiyor. Sadece 7 Haziran seçimlerinde kısa bir belirsizlik yaşandı. Bunun faturasının ağırlığını da hep birlikte gördük. Henüz hükümeti kurmayı bile becerememiş olanların, ülkenin siyasi sosyal dinamiklerine nasıl sinsice saldırdıklarını hep beraber takip ettik. Yaklaşık 4 ay sonra milletimiz bu haramzadelere dersini vermiştir.

BİZ İTTİFAKI GİZLİ KAPAKLI YAPMADIK

24 Haziran seçimleri durduk yere çıkmış değildir. Türkiye gerçekten buralara hayatim gelişmelerin ardından ulaşmıştır. 2015 yılında ardı ardına yaşanan 2 seçim sistemin zaafiyetini milletimizin önüne serdi. Milletimiz 15 Temmuz darbe girişimini püskürtürken bize de çok önemli mesajlar verdi. 16 Nisan oylamasıyla yeni yönetim sistemine geçme isteğimiz milletimizce de onaylanmıştır. Milletimizin karşısına gizli kapaklı değil, şeffaf şekilde ittifak imkanı da sağlıyor. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken, onlar kapalı kapılar ardında bu kirli süreci yönettiler.

SİYASET MÜHENDİSLİĞİ...

Şayet siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı o zaman ne partiye ne teşkilata ne bunca insana ve bunca emeğe ihtiyaç kalırdı. Genel başkan olarak görevim partimizin ve milletimizin ortak hissiyatına, beklentilerine, ortak çıkarlarına en uygun çözümleri bulmak ve formüle etmektir. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır.

'AĞLATARAK EVİNDEN GÖNDERİYORSUN'

AK Parti’deki kendi teşkilatının ve milletimizin tercihlerine saygıya dayalı siyaset tarzının yanından bile geçemeyecek olanların, Allah göstermesin bu ülkenin yönetimine gelmesi halinde neler yapabileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. 15 milletvekili, bunları sen seçmedin. Kim seçti? Ve sen bunları ağlatarak kendi evinden gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar



İŞTE MEYDAN ÇIK



Anamuhalefetin hadi seçime gidelim kuru sıkı çıkışlarını biz ciddiye almıyorduk. Ama MHP'nin çağrısı ülkede üzerinde önemle durmamız gereken bir iklimin oluşmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak milletimizden aldığımız yetkiyle 1.5 yıl daha kullanacak süremiz vardı. Ama derdimiz koltuk değil, hodri meydan mı diyorsunuz? İşte meydan, çık. Bizim milletimize seçimleri zamanında yapma sözümüz var. Ama yapamamak da bu sistemden kaynaklanıyor. İdealimiz seçimi zamanında yapmak, ama şartlar bizi erken seçim çağrısını karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi. Bu gündemi Türkiye'nin önünden süratle karşılık verdik.

İSİMLERİ AÇIKLAMAYA GEREK YOK, HER ŞEY ORTADA

24 Haziran seçimlerinden stratejimizin esasını milletimize güven oluşturuyor. Rahmetli Menderes'in uğrunda darağacında son nefesini verdiği, Erbakan ve Türkeş'in mücadeleler yürüttüğü bu davanın sahibi milletimin kendisidir. Sadece son 7-8 günde yaşananlar dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin kumpas peşinde koştuğunu göstermiştir. İsimlerini açıklamaya gerek yok her şey ortada. Benim milletim sandıkta gerekli dersi verecektir. Güya siyaset yaptığını sananların durumunu milletim izliyor. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değil bunu sakın gündeminizde tutmayın. Asıl önemli olan bizim milletimize ne diyeceğimiz. Biz AK Parti olarak takvimimizi belirledik.

BENİM MİLLETİM İBRETLE İZLİYOR



Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Karşınızda kimin olduğu önemli değil, bunu gündeminizde tutmayın. Önemli olan bizim milletimizle kucaklaşmamızdır. Yoğun bir çalışma ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Türkiye'yi BTÖ kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler başaramadılar. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar, yaptığımız hamleyle bunu da bozduk.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: TANIMA UYUYORSUN, YUMUŞAKSIN

Ana muhalefetin başındaki zat Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Buna senden daha iyi uyan olur mu? Gel aday ol. Niye aday olmadın. Yumuşaksın. Bulamadın mı bir tane, senden bir tane daha yok. Sen de her numara var, akşam başka, sabah başkasın. SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlilikse sen de var. Bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun, çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaksın.

BUNLAR ÖYLE BİR VİZYONA SAHİP DEĞİL

Cumhurbaşkanı olduğunda bu kişi ne söyleyecek, bunu düşünseler belki daha çok yol katedecekler. Bunlar öyle bir vizyona kesinlikle sahip değil. Bir kişinin önünü kesmek için siyaset yaparsanız, millet de size cevabınızı verir. Biz Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük, senin çıkardığın aday ne diyecek? 'Şu kadar büyüttüm mü, büyüteceğim mi?' diyecek. Cumhurbaşkanlığım döneminde şu andaki durumumuzun 2 kat daha üzerine koyacağız. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz, senin çıkardığın aday neyi konuşacak? Senin gibi kuru kuru vaatlerde bulunacak.

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