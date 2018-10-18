Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon tarafından uğurlandı

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Moldova'dan ayrıldı.



