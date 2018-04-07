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Erdoğan MİT'e niye teşekkür etti? Perde arkası aralandı

Erdoğan MİT'e niye teşekkür etti? Perde arkası aralandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul ettiği perşembe günkü görüşmenin ayrıntılarını Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan yazdı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 08:01 - Güncelleme: 07-04-2018 08:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a Afrin ve Kosova'daki FETÖ operasyonundaki başarıları nedeniyle özel teşekkür etmiş. Erdoğan'ın kabul ettiği heyet üyeleri arasında, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı sıra dost unsurların yöneticileri de vardı.

Olağan dışı bu görüşmenin ayrıntılarını Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, "Erdoğan MİT’e niye teşekkür etti?" başlıklı köşesinde kaleme aldı.

TEŞEKKÜRÜN 5 NEDENİ: "Erdoğan’ın özel teşekkürünün nedenleri şöyle sıralanıyor:
- Afrin operasyonunda Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan sivillerin zarar görmemesinde gösterilen başarı.
- Genelkurmay’la harekât boyunca yürütülen en üst düzey koordinasyon.
- Başta Rusya olmak üzere, sahadaki ülkelerdeki muhataplarla yürütülen arka kapı diplomasisi.
- Kamuoyuna yansımayan kriz süreçlerinde gösterilen refleks ve sonuç alıcı koordinasyon.
- ÖSO’nun eğitimi, sahadaki kontrolü, yönlendirilmesi ve ÖSO kaynaklı olası yol kazalarının önlenmesindeki başarı."

MİT'in 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bilmecesinin çözülmesinde en etkili rolü oynayan kurum olduğunu yazan, Çevikcan, yeniden yapılandırılan MİT'in operasyonel başarısının arttığına dikkat çekti.

Kosova'da 6 üst düzey FETÖ yetkilisinin Türkiye'ye getirilmesine değinen Çevikcan, “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” deniyor. FETÖ’nün, 15 Temmuz’dan sonraki yeni yapılanmasının kodlarının anlaşılabilmesini sağlayacak büyüklükte bir operasyondan söz ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Serpil Çevikcan'ın yazısının tamamı

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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