Erdoğan marketleri uyardı: Hesabını sorarız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda konuştu.

Faiz oranları ve enflasyonun belli oranda düşmesine rağmen marketlerde meyve ve sebze fiyatlarının düşmemesine tepki gösteren Erdoğan, gerekli adımların atılacağı uyarısında bulundu. İşte Erdoğan'ın gündeme oturan sözleri:

"Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik dalgalanmada bazı kesimler iyi imtihan vermedi. Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz.

Devlet bu süreçte reel sektörün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yaptı. Devlet, teşviklerle, yapılandırmalarla, muafiyetlerle elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Buna karşılık birilerinin fırsatçılığa yönelmesi çok üzmüştür.

AHLAKİ TEMELİ OLABİLİR Mİ? Son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız. Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde fiyatlar hala yüksek. Bunun ahlaki temeli olabilir mi?

Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler. Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir.

'HESABINI SORARIZ' Böyle dönemler karı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir. Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız Bunlar krizi fırsata çevirme sözünü yanlış anlamışlar."