  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan marketleri uyardı: Hesabını sorarız

Erdoğan marketleri uyardı: Hesabını sorarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişe tepki göstererek, "Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir bunun hesabını sorarız" dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 14:49 - Güncelleme: 21-01-2019 14:49

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda konuştu.

Faiz oranları ve enflasyonun belli oranda düşmesine rağmen marketlerde meyve ve sebze fiyatlarının düşmemesine tepki gösteren Erdoğan, gerekli adımların atılacağı uyarısında bulundu. İşte Erdoğan'ın gündeme oturan sözleri:

'MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞMÜYOR'
"Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik dalgalanmada bazı kesimler iyi imtihan vermedi. Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz.

Devlet bu süreçte reel sektörün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yaptı. Devlet, teşviklerle, yapılandırmalarla, muafiyetlerle elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Buna karşılık birilerinin fırsatçılığa yönelmesi çok üzmüştür.

AHLAKİ TEMELİ OLABİLİR Mİ?
Son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız. Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde fiyatlar hala yüksek. Bunun ahlaki temeli olabilir mi?

Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler. Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir.

'HESABINI SORARIZ'
Böyle dönemler karı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir. Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız Bunlar krizi fırsata çevirme sözünü yanlış anlamışlar."

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan marketleri uyardı: Hesabını sorarız haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 16:16 Senin halkın sana oy veriyor. Türkiye halkı değil.

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro