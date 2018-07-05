Erdoğan Leyla'nın babasını arayınca ortaya çıktı! Cenazesi geldiğinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i aradı. Cumhurbaşkanı’nın kendilerine söz verdiğini anlatan Nihat Aydemir: “Ona güveniyoruz. Bunu yapanlar ortaya çıkarılacak”

Erdoğan Leyla'nın babasını arayınca ortaya çıktı! Cenazesi geldiğinde...

AĞRI'da kaçırıldıktan sonra aç bırakılarak öldürülen Leyla'yla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat devreye girdi. Baba Nihat Aydemir'i arayan Erdoğan, katil zanlılarının yakalanması için söz verdi. Acılı baba Nihat Aydemir Erdoğan ile olan görüşmesini ve kızının cenazesini görünce kahrolduğu detayı da ilk kez anlatttı.

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Erdoğan Leyla'nın babasını arayınca ortaya çıktı! Cenazesi geldiğinde...

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: Kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz" dedi.

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Erdoğan Leyla'nın babasını arayınca ortaya çıktı! Cenazesi geldiğinde...

ERDOĞAN ARAYINCA BABA İLK KEZ ANLATTI: Erdoğan ile konuşan Baba Aydemir, Leyla'nın cenazesi geldiğinde gözlerinin açık olduğunu söyledi. Leyla'nın annesi kızının gözlerini kapatmaya uğraşmış ancak başaramamış. Baba Aydemir, "Leyla gözü açık geldi. Annesi kapatamadı, ben kapattım. Allah o adamın ocağını yıksın" dedi.

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Erdoğan Leyla'nın babasını arayınca ortaya çıktı! Cenazesi geldiğinde...

SÜT VERMEDİLER : Acılı babanın kahrolduğu bir diğer nokta ise küçük Leyla'nın açlıktan ölmesi. Nihat Aydemir kızının aç olduğunu hissettiğini belirterek şunları anlattı:
- "Çocuk açlıktan ölmüş. Çocuğuma süt verin dedim, süt de vermediler. Elbisesini çıkarıp, getirip dereye atmışlar. Yemek yiyemiyordum, Leyla'nın aç olduğunu hissediyordum. Niye 'yemiyorsun' diyorlardı. Kızım açtır diyordum.

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