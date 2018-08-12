Erdoğan konuşurken salondan bu ses yükseldi! Gülümsedi ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'da açıklamalarda bulunurken dikkat çeken anlar yaşandı.
Erdoğan'ın konuşması sırasında bir çocuk, "Seni çok seviyoruz" diye bağırdı. Erdoğan da gülerek, "Elhamdülillah ben de sizi seviyorum" karşılığını verdi.
Erdoğan daha sonra konuşmasına devam etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz'
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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