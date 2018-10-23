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Erdoğan konuşunca ABD yeni açıklama istedi

Erdoğan konuşunca ABD yeni açıklama istedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklamalarının ardından ABD'nin Suudi Arabistan tarafından yanıt beklediğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 18:28 - Güncelleme: 23-10-2018 18:28

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de olduğunu belirterek, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." dedi.

Pence, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kaşıkçı'nın öldürülmesini, "özgür ve bağımsız basına bir saldırı" sözleriyle tanımlayan Pence, Başkan Donald Trump yönetiminin bu olayın takipçisi olacağını belirtti.

CIA Direktörü Haspel'in, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma bağlamında Türkiye'de olduğunu hatırlatan Pence, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." şeklinde konuştu. 

Öte yandan Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor." dedi.

Pence, "ABD, bu barbarca olayın faillerinin sorumlu tutulması için mücadele edecektir." sözlerini kaydetti.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" ileri sürülmüştü.

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