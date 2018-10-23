Erdoğan konuştu tüm dünya onu izledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan yönetimine Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tutuklanan 18 kişinin İstanbul'da yargılanması çağrısı yaptı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün gün yaşanan gelişmeleri anlattığı sırada başkonsolosluk önünde bekleyen yerli ve yabancı gazeteciler açıklamayı merakla dinledi. Gazeteciler, telefon ve bilgisayarlardan açıklamayı dinledi.
İşte yabancı basın çalışanlarının objektiflere yansıdığı o anlar...
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