Erdoğan konuşmasına ara verip yanına çağırdı mesele bakın ne çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırarak uyardı.

Cumhurbaşkanı daha önceki grup toplantılarında kimi zaman Bakanlara anlık talimatlar vermiş, kimi zaman da kendisi için şiir okuyan çocukları kürsüye davet etmişti. Erdoğan'ın bugün ilk kez bir Bakan'ı yanına çağırması merak konusu oldu.

GENÇLERİMİZİN DEİZMLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCESİ VAR: Mikrofonların ses almamasından dolayı konunun ne olduğu tam anlaşılamazken Yılmaz'ın Erdoğan'a "Üç sivil toplum örgütünün yaptığı bir araştırma. Gençlerimizin deizm ile ilgili bir düşüncesi var diye." dediği duyuldu. Ardından grup toplantısı sona erdi.

İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen “Gençlik ve İnanç” konulu çalıştayda şu sonuca varılmıştı:

"İtikadî anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm -yani Allah’ın hayata müdahalesini reddetmek- inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır."

  • Siyaset 10 Nisan 2018 13:54
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