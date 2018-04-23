Erdoğan koltuğunu 'Fatih'e bıraktı! Neler konuşuldu?..

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları, "Külliye'de milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı'nda sizleri davet etmekten onur duyuyorum. Bu makamlar gelip geçicidir, Biz bugün de sayın başkan Fatih'e bu makamı davet ediyoruz. Milletimize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyorum" diye karşıladı.

Cumhurbaşkanı'nın makamını devrettiği Fatih; "Sayın Cumhurbaşkanımı sayın basın mensupları, Gazi M. Kemal'in bağımsızlığı başlattığı gündür. Bu bayramı bizlere armağan etmiştir. Dünyadaki tek çocuk bayramıdır. Sayın Cumhurbaşkanım sizin makamınızda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Tabi benim de temennim Fatih ismiyle müsemma olur. İnşallah sadece adıyla kalmaz, çok güzel bir isim. Temennimiz odur ki İstiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri var, çok farklı bir önemi var ve sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı niteliyorsunuz, Türkiyemizin örneklerisiniz. Bizim bundan sonraki hedefimiz nitelikli insan yetiştirmektir, sizler bizim adayımızsınız. Başarınız bizim başarımız olacaktır, sizlere inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz ve sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim umudumu artırıyor.