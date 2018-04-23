Erdoğan koltuğunu 'Fatih'e bıraktı! Neler konuşuldu?..

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları, "Külliye'de milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı'nda sizleri davet etmekten onur duyuyorum. Bu makamlar gelip geçicidir, Biz bugün de sayın başkan Fatih'e bu makamı davet ediyoruz. Milletimize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyorum" diye karşıladı.

Cumhurbaşkanı'nın makamını devrettiği Fatih; "Sayın Cumhurbaşkanımı sayın basın mensupları, Gazi M. Kemal'in bağımsızlığı başlattığı gündür. Bu bayramı bizlere armağan etmiştir. Dünyadaki tek çocuk bayramıdır. Sayın Cumhurbaşkanım sizin makamınızda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Tabi benim de temennim Fatih ismiyle müsemma olur. İnşallah sadece adıyla kalmaz, çok güzel bir isim. Temennimiz odur ki İstiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri var, çok farklı bir önemi var ve sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı niteliyorsunuz, Türkiyemizin örneklerisiniz. Bizim bundan sonraki hedefimiz nitelikli insan yetiştirmektir, sizler bizim adayımızsınız. Başarınız bizim başarımız olacaktır, sizlere inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz ve sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim umudumu artırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamı devrettiği Fatih daha sonra soruları cevapladı;

-Görevinizde başarılar diliyorum. 24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Eğer Başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak?

İlk icraatım tabi ki de devletime hizmet olacaktır.

-24 hazirana giderken henüz bir seçim manifestosu açıklanmadı. özellikle çocuklara yönelik özel bir vaadiniz olacak mı?

Tabi ki çocukları nitelikli yetiştireceğiz.

-Türkiye'de çocuklar çocukluklarını özgürce ve istedikleri şekilde yaşayabiliyor. Seçimden sonra Suriye'deki çocuklar için ne yapmak istiyorusnuz?

Suriyeli çocukların bizimle beraber gülmeleri koşmaları ve oynamaları için çalışma yaparım.

-Geçtiğimiz hafta bir maç yaşandı ve burada bazı olaylar yaşandı. görüşleriniz neler?

Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler.

-Türkiye'de pek engelli insan var. Engellilere karşı ne yapacaksınız?

Onlar için özel kabartmalı harfler çoğunluğa ulaştırmak isterim.

-Cumhurbaşkanlığınız boyunca yapacağınız en önemli şey nedir?

En önemli şey, bu makamı temsil etmektir. Bu büyük bir onur.