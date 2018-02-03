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Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi yiğitsen....

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi yiğitsen....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ya PYD çağrısında bulundu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na ''yiğitsen PYD'nin terör örgütü olduğunu açıkla'' diyerek meydan okudu.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 13:29 - Güncelleme: 03-02-2018 13:29

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın gündeminde Afrin operasyona vardı. Operasyon konusunda Batı'yı eleştiren Erdoğan Kılıçdaroğlu'na da PYD konusunda çapğrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

KUMPASLARI BAŞLARIYA YIKACAĞIZ: İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA YİĞİTSEN AÇIKLA...

Birisi çıkıyor diyor ki, PYD terör örgütü değildir. Zaten senin PKK'dan ne farkın var ki! Zaten bunlar PKK'dan aldıkları destekle meclise girdiler. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum, korkaklar zafer anıtı dikemezler. Ey bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla? YPG terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla. Ama bunlar terör örgütünün meclisteki destekçileri ile kol kola.

HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK

Hala delikli devirden bahseden Kılıçdaroğlu, hiçbir şeyden haberi yok. Şu an Afrin'de yerli silahlarla mücadele ediyoruz.Bütün bu büyük projeleri yapabilme imkanına milletimizin temel meselelerini hallederek ulaştık.

AP'YE ÇOK SERT TEPKİ

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.  

DAHA ÇOK AĞLAYACAKSINIZ

Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ecemnur 03 Şubat 2018 14:07 ''Yiğitsen korkak değilsen çık karşıma tv de hodri meydan'' diyen Kemalle karşı karşıya gelemeyen sadece kapalı kapılar ya da korumalarla çevrili meydanlardan Kemale meydan okuyan yiğit Erdoğan.Çıkın canlı yayında kozlarınızı paylaşın halk da görsün kim haklı kim haksız.

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