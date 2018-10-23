Erdoğan 'keşif yaptılar' demişti! İşte o bölge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı'ndan görüntüler.

Erdoğan 'keşif yaptılar' demişti! İşte o bölge

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Erdoğan, ''Cemal Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül Cuma günü konsolosluğa gidiyor. Bu ziyaretin cinayeti planlayan ekibe haber verildiği anlaşılıyor. Bir planlama ve yol haritası burada çalışmaya başlıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan 'keşif yaptılar' demişti! İşte o bölge

'BELGRAD ORMANI'NDA KEŞİF YAPILMIŞ'': Konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmeleri hazırlık çalışmalarının orada yapıldığına işaret ediliyor. 1 Ekim'de 16.30'da 3 kişilik bir ekip İstanbul'a geliyor. Başkonsolosluktan başka bir ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova'da keşif çalışması yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan 'keşif yaptılar' demişti! İşte o bölge

Erdoğan, ''Üçüncü ekip de İstanbul'a tarifeli ekip geliyor. Aralarında generallerin olduğu diğer kip özel uçakla İstanbul'a geliyor. Toplam 15 kişilik ekip başkonsoloslukta buluşuyor. Konsolosluk kamerasındaki hard disk sökülüyor.'' dedi.

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Erdoğan 'keşif yaptılar' demişti! İşte o bölge

TÜM ARAÇLAR TAKİBE ALINDI: Öte yandan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre, kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri başkonsolosluktan çıkan tüm araçları takibe aldı. Araçlardan bir çoğu konsolosluk binasına geri dönerken infaz timini taşıdıkları iddia edilen siyah renkli minibüslerden birinin İstanbul'daki Belgrad ormanına diğerinin ise Yalova'nın Termal ilçesine gittiği belirtildi.

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