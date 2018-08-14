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Erdoğan Katar Emiri ile telefonda görüştü

Erdoğan Katar Emiri ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 08:07 - Güncelleme: 14-08-2018 08:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.

YAKIN TEMASA DEVAM: Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Tatar ramazan 14 Ağustos 2018 08:33 Ecevit, Clinton'dan para istiyordu. Recep, Şeyh Temim'den para istiyor. Ecevit, Clinton karşısında el pençe divan duruyordu. Recep, Havaalanında Şeyh Temimi karşıladı. Özet: Değişen hiçbir şey yok !

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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