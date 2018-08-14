Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
YAKIN TEMASA DEVAM: Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan Katar Emiri ile telefonda görüştü haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER