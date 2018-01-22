Erdoğan, kanser hastası Yağmur'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastası Yağmur Ahsen Karasu ile telefonda görüştü.

Ailesiyle Başakşehir'de oturan 10 yaşındaki Yağmur Ahsen Karasu, bir yıl önce sabah uyandığında yürüyemediğini fark etti. Ailesinin hastaneye götürdüğü Yağmur'un, kemik kanserine yakalandığı tespit edildi.

Karasu, yapılan tedavinin ardından ameliyat edildi. 12 saat süren ameliyat sonrasında durumu iyiye giden Karasu'nun hastalığı kısa bir süre önce tekrar nüksetti. Yeniden kemoterapi almaya başlayan Karasu'ya, radyoterapi de uygulanacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, tedavi süreci boyunca Yağmur Ahsen Karasu ve ailesini yalnız bırakmadı. Dalkılıç, bir ziyarette Karasu'ya 'Bir isteğin var mı?" diye sordu. Karasu, "Cumhurbaşkanımızla konuşmak istiyorum" deyince, Dalkılıç, Yağmur'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürme sözü verdi.

Halis Dalkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olduğu bir sırada Yağmur Ahsen Karasu'nun annesini arayarak, Erdoğan ile Yağmur'un görüşmesine vesile oldu. Karasu'nun annesinin arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüşmede, Yağmur'un, Erdoğan'a "Tayyip abi" şeklinde hitap ettiği, Erdoğan'ın ise bunu "Tayyip amca" şeklinde düzelttiği görülüyor.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karasu'ya "Ben seni gözlerinden öpüyorum, nasılsın, iyi misin? diye sorması üzerine, Karasu "İyiyim." cevabını veriyor.

Konuşmanın devamında Erdoğan'ın, "Bana düşen bir şey var mı? Sağlık durumun nasıl?" sorusunu Karasu, "İyiyim, çok teşekkür ederim." şeklinde yanıtlıyor.

Görüşmede Erdoğan, "Bana düşen bir şey olursa Halis amcaya söyleyeceksin, ben ilgileneceğim. Gözlerinden öpüyorum. Anneye, babaya herkese selam. Allah şifalar versin." ifadelerini kullanıyor.