Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau’nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildiği belirtildi.