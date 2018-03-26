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Erdoğan istemişti! Katar'dan flaş hamle

Erdoğan istemişti! Katar'dan flaş hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e rica ederek istediği ve Türkiye tarafından yeniden imar edilecek Sevakin Adası'nı Katar finanse edecek. Katar limanı 4 miyar dolara mal olacak.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 11:16 - Güncelleme: 26-03-2018 11:16

Türkiye'yle aralarında güçlü bir bağa sahip Katar 4 milyar dolara mal olması planlanan Sudan'ın Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse edecek.

Sudan Ulaştırma, Yol ve Köprüler Bakanı Mekkavi Muhammed Avad, resmi temaslarsa bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin, Sevakin Limanı rehabilitasyon projesinde ortaklık kurma konusunda anlaştığını söyledi.

Katar ile Sudan'ın 2020'de tamamlanması beklenen projeyle ilgili anlaşmayı bugün imzalayacağını dile getiren Avad, 4 milyar dolara mal olacak projenin finansmanını Katar'ın karşılayacağını, buna karşılık da limanda yüzde 49 pay sahibi olacağını ifade etti.

SEVAKİN LİMANI YENİDEN İŞLEVSEL HALE GELECEK

Avad, söz konusu projeyle, bir zamanlar canlı ekonomik bir merkez olan Sevakin Limanı'nın bu rolünün yeniden işlevsel hale geleceğini belirtti. Öte yandan Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de Sulaiti ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini görüştü.

BAZI KONULARDA MUTABAKATA VARILDI

Sudan haber ajansı Suna'ya göre, Sulaiti, Beşir ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle ilgili bazı konularda mutabakata varıldığını aktardı. Sevakin Limanı, Port Sudan'dan sonra ülkenin en büyük ikinci limanı olma özelliğini taşıyor.

SEVAKİN ADASI TÜRKİYE'YE TAHSİS EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e rica ederek Sevakin Adası'nın tahsis edilmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir de Sevakin Adasının imar için Türkiye tahsis edilmesini kabul etmişti.

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