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Erdoğan istemiş; Türkiye'ye tahsis edilmişti: Hedef 5 milyon!

Erdoğan istemiş; Türkiye'ye tahsis edilmişti: Hedef 5 milyon!

Sudan hükümetinin, Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore etmesinin ardından ülkeye gelecek turist sayısını yıllık 5 milyona çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 20:00 - Güncelleme: 22-02-2018 00:36

SUDAN Turizm Bakanı Muhammed Mustafa Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde ülkeye gelen turist sayısını yılda 5 milyona çıkarmak için yeni bir planımız var" dedi.

Planın içeriğiyle ilgili bilgi vermeyen Ebu Zeyd, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore etme talebini kabul etmesinin, önümüzdeki dönemde turist sayısını artıracağını, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'dan gelen turist sayısının artacağını vurguladı. Ebu Zeyd, "Türkiye'nin Sevakin Adası'nı itimat edilen haritalara uygun bir şekilde restore etmesi ve adanın turizm bölgesi olarak kullanılması iki ülke için büyük bir adım olacaktır" diye konuştu.

Son yıllarda Sudan'a gelen turist sayısı arttı. 2014 yılında 683 bin olan turist sayısı 2016 yılında 1 milyona ulaştı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, dün Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin restore edeceği Sevakin Adası'nın önümüzdeki dönemde cazibe merkezi haline geleceğini söylemişti. Çavuşoğlu, "Sevakin Adası konum itibarıyla askeri amaçla kullanılamaz. Bazı ülkelerin bu söylemleri, Türkiye ve Sudan ilişkilerini baltalamaya yöneliktir, amacımız (Sevakin Adası'nı) sadece cazibe merkezi haline getirmektir" diye konuşmuştu.

HİCAZ'IN GÜVENLİĞİ

Sudan'ın kuzeyinde yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanıydı. Osmanlı döneminde ise denizden gelebilecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanmaktaydı. Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile birlikte gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

Sudan ziyaretinde Port Sudan'dan Sevakin Adası'na geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKA'nın restore ettiği Hanefi Camisi'nde namaz kılmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı'nın toprağı olan Sevakin Ada'sının tarihi önemine vurgu yaparak, "Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Hakkı A. 21 Şubat 2018 22:31 Biraz da Egedeki kendi adalarımızla ilgilensek olmaz mıydı?

    CEVAP YAZ 6 5
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