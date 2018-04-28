Erdoğan İstanbul için oy hedefini açıkladı: İyi bir çalışma ile...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 24 Haziran’da Türkiye hem yeni yönetim sistemine göre görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek, hem de meclisin 600 üyesini belirleyecek. İstanbul 24 Haziran’ın belirleyicisi olacak. İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul’da yaklaşık 4.5 milyon oy ile yüzde 48.6 düzeyinde bir ‘evet’ oranına ulaşmıştık. O zaman üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48.6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul’a bizim aşkımızla mukayese edilebilecek başka aşık yoktu. Bu 48.6 önemli bir başarı ama beklediğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul’un çıtası çok daha yüksektir. Öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla oyumuzun üzerine 1.5 milyon rahat koyabileceğimize ben inanıyorum" diye konuştu.

Kadınlara siyasete katılım çağrısında bulunan Erdoğan, "Kadınlarımızı siyasette daha etkili, daha katılımcı, daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde parlamentoda görmek istiyoruz. Buradan tüm kadınlarımızı 24 Haziran’da ve mahalli seçimlerde AK Parti saflarında daha aktif bir şekilde yer almaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.