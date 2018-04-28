  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan İstanbul için oy hedefini açıkladı

Erdoğan İstanbul için oy hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'a yönelik İstanbul mesajı verdi. Erdoğan, '2017 halkoylamasında yüzde 48,6 düzeyinde evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Şimdi yeni bir yoldayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyun üzerine 1-1,5 milyon koyabileceğimize ben inanıyorum' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-04-2018 13:13 - Güncelleme: 28-04-2018 13:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı açıklamada sadece Başkanlık yetmez diyerek, 'parlamento kahiri ekseriyet' vurgusu yaptı. Erdoğan ayrıca, 16 Nisan'da referandumu hatırlatarak, 24 Haziran'da İstanbul'da hedeflediği oy oranını ilk kez açıklayarak, "16 Nisan'daki oy oranımızın üzerine 1.5 milyon oy daha koyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararının ardından katıldığı ilk kongre olma özelliğini taşıyan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kongrede İstanbul için oy hedefini de ilk kez açıkladı.

"Oyumuzun üzerine 1.5 milyon oy daha koyacağımıza inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimde istanbul'dan beklentilerine ilişkin şöyle konuştu:

"1.5 MİLYON DAHA FAZLA OY"

"İstanbul 24 Haziran’ın belirleyicisi olacak. İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul’da yaklaşık 4.5 milyon oy ile yüzde 48.6 düzeyinde bir 'evet' oranına ulaşmıştık.

Bu 48.6 önemli bir başarı ama beklediğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul’un çıtası çok daha yüksektir. Öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla oyumuzun üzerine 1.5 milyon rahat koyabileceğimize ben inanıyorum."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan İstanbul için oy hedefini açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • deniz 28 Nisan 2018 14:15 Akp benim icin bir yasam tarzidir

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro