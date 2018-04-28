Erdoğan İstanbul için oy hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı açıklamada sadece Başkanlık yetmez diyerek, 'parlamento kahiri ekseriyet' vurgusu yaptı. Erdoğan ayrıca, 16 Nisan'da referandumu hatırlatarak, 24 Haziran'da İstanbul'da hedeflediği oy oranını ilk kez açıklayarak, "16 Nisan'daki oy oranımızın üzerine 1.5 milyon oy daha koyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararının ardından katıldığı ilk kongre olma özelliğini taşıyan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kongrede İstanbul için oy hedefini de ilk kez açıkladı.

"Oyumuzun üzerine 1.5 milyon oy daha koyacağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimde istanbul'dan beklentilerine ilişkin şöyle konuştu:

"1.5 MİLYON DAHA FAZLA OY"

"İstanbul 24 Haziran’ın belirleyicisi olacak. İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul’da yaklaşık 4.5 milyon oy ile yüzde 48.6 düzeyinde bir 'evet' oranına ulaşmıştık.

Bu 48.6 önemli bir başarı ama beklediğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul’un çıtası çok daha yüksektir. Öyle olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla oyumuzun üzerine 1.5 milyon rahat koyabileceğimize ben inanıyorum."