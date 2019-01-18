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Erdoğan İmamoğlu'na verdiği yanıtla olay olan Mehruze teyzeyi aradı

Erdoğan İmamoğlu'na verdiği yanıtla olay olan Mehruze teyzeyi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ''Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mehruze teyzeyi telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldiğinde Mehruze teyzeyi ziyaret edeceğini söyleyerek, "Sen Türkiye'yi ağlattın" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 10:58 - Güncelleme: 18-01-2019 10:58

Sultanbeyli’de yaşayan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, pazarda dolaşırken kendisinden oy isteyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na, ''Sana börek, kete yaparım ama oy vermem'' şeklindeki sözleriyle bir anda gündem oldu. Yaşanan diyaloğun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehruze teyzeyi telefonla arayarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini duyan Mehruze teyzenin mutluluğu gözlerine yansıdı. Neşeli bir ortamda geçen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehruze teyzeyi ziyaret edeceğini söyledi.

"SANKİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK GİBİ, YATIYOR KALKIYOR SENİNLE UĞRAŞIYOR"
Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sen dün Türkiye’yi ağlattın’ sözüne cevap veren Mehruze teyze, “Sen bizim dünyamızsın, ben senin peşinden ölene kadar hiç ayrılmam. Ben seni bir kardeşim gibi seviyorum. Allah senden razı olsun. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben sizin hayranınızım. Ben ne bileyim ki onlar CHP’li, onları görüyoruz. Kalkıyor, yatıyor seninle uğraşıyor. Sanki 10 yaşındaki çocuk gibi bu nasıl bir gelişme, bu nasıl okumuş. Bu herhalde okumamış, bakkaldan almış” dedi.

"SİZİN SAYENİZDE GAVURLAR EL PENÇE DURUYOR VE OSMANLI GELDİ DİYORLAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bu memlekette bugüne kadar dikili bir ağaçları yok ki’ demesi üzerine Mehruze teyze, “Ben 17 yaşında Fikirtepe’ye o zamandan bu yana CHP’nin ne olduğunu bilirim. Yağ kuyruklarında, tüp kuyruklarında battaniyeyle yattık. Hastaneler pislikti, o Fikirtepe pislikti, Haliç’ten geçemiyorduk. Bunu görmeyen kördür, sağırdır. Senin adına kurban olayım. Sen televizyonlara yakışıyorsun. Sen dünyayı ağlattın, sadece bizi değil. Sizin sayenizde gavurlar el pençe duruyorlar Osmanlı geldi diyorlar” diye konuştu.

İŞTE ERDOĞAN İLE MEHRUZE TEYZE ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Mehruze teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ın köyündenim' dediği sırada neşeli dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İstanbul’a geldiğimde seni ziyaret edeceğim" dediği zaman mutlu olan Mehruze teyze, “İnşallah gel misafir edeceğim. Bana şu sesini duymam yetti. Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye’yi cennet ettin, bunu görmeyen kör sağırdır. Rabbim Kur’an’dan ayırmasın. Gelin evimde sizi görmek istiyorum” şeklinde konuştu.

İLGİNÇ DİYALOGLAR
Sultanbeyli'de pazarı dolaşan İmamoğlu, en ilginç diyalogunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşamıştı. Keleş, İmamoğlu'na, ''Sana börek, kete yaparım ama oy vermem'' dedi. ''Senden oyunu değil, duanı istiyorum diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Seçimi kazanacağım ve 1 ay içinde evinize geleceğim. Böreklerinizi, ketelerinizi yiyeceğim, enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım.'' İmamoğlu, yardımcıları aracılığıyla Keleş'in adresini aldı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR29 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2019 12:34 Bu gibi yaşlı teyzeler zamanında çok çekti şimdi de hayatı bize gençlere zehir etmekteler. Anlaşılan bu düzen böyle gidecek.

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