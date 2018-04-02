Erdoğan ilk kez askeri üniforma giydi! İşte başkomutan Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Askerler, ünlü sanatçı ve sporcularla bir araya gelen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ERDOĞAN İLK KEZ ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce askerlerin kabanlarından giymişti. Ancak Erdoğan ilk kez tam kamuflajlı olarak 'baş komutan' üniforması ile objektiflerin önüne çıktı. Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada günün olayı oldu.
SINIRA GİDEN ÜNLÜLER KİMDİ: Erdoğan'ın ilk kez askeri kamuflaj giydiği bu ziyarette ünlü isimler de vardı. Bu isimlerde Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Sibel Can, Seda Sayan, Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Cengiz Kurtoğlu, Serkan Çağrı oldu. Sınıra gidenler arasında ünlü Hidayet Türkoğlu, milli güreşçi Taha Akgül, Rıza Kayaalp, İsmail Balaban ve Hamza Yerlikaya da vardı.
SINIRDAKİ MESAJ : Askerler, sanatçı ve sporculara hitap eden Erdoğan, 2 ay gibi bir sürede Afrin'in terörden arındırılmasının başarılı olduğunu kaydederek, emeği geçen askerleri ve ÖSO mensuplarını tebrik etti. Türkiye'nin her alanda geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, darbeler, iş karışıklıklar ve vesayetin geride kaldığını söyledi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER