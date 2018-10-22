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Erdoğan ile Trump telefonla Kaşıkçı'yı konuştu

Erdoğan ile Trump telefonla Kaşıkçı'yı konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla konuştu. İki lider Suudi Arabistan'ın kabul ettiği konsolosluktaki gazeteci cinayeti ve Suriye'deki güvenlik konusunu ele aldı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 00:25 - Güncelleme: 22-10-2018 00:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasında mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, iki ilişkilerin ele alınmasının yanısıra, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etmişler, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele almışlardır. Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilmiş ve İdlib mutabakatının önemi vurgulanmıştır.

İki lider Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 00:33 Trump koseye mi sıkıştı Bir Arabistan i ariyor bir Turkiye yi eger Turkiye ABD aleyhine bir koz varsa kullanmali Turkiye feto terorunu ve Halk bankasi oyununu unutmamali Saygilarimla Kenan Demir

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