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Erdoğan ile Trump Suriye'ye konuştu

Erdoğan ile Trump Suriye'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 23:43 - Güncelleme: 21-01-2019 00:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla konuştu. İki lider telefonda Suriye'deki gelişmeler ve Münbiç'in güvenliği konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, geçen hafta Münbiç'te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini ileten Erdoğan, bu elim olayın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE DEVRALMAYA HAZIR"

Erdoğan, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu, PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.

İki lider, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında görüş birliğine vardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 00:58 EYVAH!.... KAÇACAK!..........MÜJDAT GEZEN, 4. İMZASINI ATTI: “KİMİN KAÇACAĞINI BİLİYORUM AMA SÖYLEMEM”

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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