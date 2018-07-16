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Erdoğan ile Trump görüştü gündemde neler var?..

Erdoğan ile Trump görüştü gündemde neler var?..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye konusunda fikir teatisinde bulunan iki lider, Münbiç konusundaki yol haritasının devamlılığının önemi de vurgulandı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 14:29 - Güncelleme: 16-07-2018 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı zirve öncesi gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili Beştepe'den açıklama yapıldı. İşte o açıklama...

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
Görüşmede, Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin’in Helsinki’de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, CumhurbaşkanıErdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 15:05 dostmu oldular şimdi eee peki abd ye ağız dolusu küfür sarfeden akp liler yinemi ters köşe oldular ..........bu akp tabanıda amma çok kafası karışmaya başladı bir oyana bir buyana savrul babam savrul.........

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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