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Erdoğan ile Putin'den flaş görüşme...

Erdoğan ile Putin'den flaş görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında son dakika bir telefon görüşmesi gerçekleşti... Gündem Afrin operasyonu ve Soçi zirvesi...

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 13:23 - Güncelleme: 31-01-2018 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biraz önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son dakika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi....

Sürpriz görüşmede Afrin operasyonundaki son gelişmeler, Suriye krizinin çözümü, İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı ve Soçi zirvesiyle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu...

Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde, Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekildi.

Soçi'deki Suriye zirvesine Reyhanlı saldırısının mimarı THKP-C Acilciler terör örgütü lideri Mihraç Ural'ın katılması Türkiye'nin tepkisine neden olmuş ve Türkiye Rusya'dan izahat istemişti.

Dün gece İdlib'de "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" olarak bulunan Türk askeri konvoyuna bombalı araçla saldırı olmuş ve bir sivil emur şehit olurken bir sivil ile bir asker de yaralanmıştı...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2018 14:14 Büyük abiye hesap vermek küçük kardeşe düşer

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