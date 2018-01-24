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Erdoğan ile Macron 'Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Erdoğan ile Macron 'Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 21:14 - Güncelleme: 24-01-2018 00:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı. 

Fransız mevkidaşı Macron'la Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti. 

İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Emekli Müdür**** 23 Ocak 2018 22:22 Işte bu!..dünya lideri ile görüşmek için sıraya giriyorlar...bunların anladığı dilden konuşmak gerekiyormuş..

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