Erdoğan ile Destici görüşüyor! BBP 'görünmez ortak'...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Son dakika görüşme ile BBP de AK Parti-MHP ittifakına dahil mi oluyor? BBP'nin AK Parti MHP ittifakında 'görünmez ortak' olacağı iddia edilmişti...

ÜÇ OLMAZ DİYE BİRŞEY YOK: AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri olumlu sonuçlanmış ve 26 maddelik ittifak düzenlemesinin yarın Meclis'e sunulması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ittifaka başka partilerin de dahil olabileceğini belirterek "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor. Ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi iki parti olarak biz AK Parti ve MHP olarak kesinleşmiş olan bu." demişti.

DESTİCİ BUGÜN NE DEMİŞTİ?: Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığı dakikalarda BBP lideri Mustafa Destici de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştükten sonra "AK Parti MHP ittifakı hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" demişti.

'GÖRÜNMEZ ORTAK' FORMÜLÜ: AK Parti ile MHP arasında varılan ittifak mutabakatında MHP'nin üçüncü bir partiye karşı olduğu, ancak BBP gibi küçük partilerin AK Parti listelerinden seçime girerek ittifaka dahil edileceği bir "görünmez ortak" formülü üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

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