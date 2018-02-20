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Erdoğan ile Destici görüşüyor! BBP 'görünmez ortak'...

Erdoğan ile Destici görüşüyor! BBP 'görünmez ortak'...

AK Parti ile MHP arasında 'cumhur ittifakı'nda anlaşmanın sağlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "yeni partiler de katılabilir" demişti... Bu sözlerin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı...

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 15:53 - Güncelleme: 20-02-2018 16:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Son dakika görüşme ile BBP de AK Parti-MHP ittifakına dahil mi oluyor? BBP'nin AK Parti MHP ittifakında 'görünmez ortak' olacağı iddia edilmişti...

ÜÇ OLMAZ DİYE BİRŞEY YOK: AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri olumlu sonuçlanmış ve 26 maddelik ittifak düzenlemesinin yarın Meclis'e sunulması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ittifaka başka partilerin de dahil olabileceğini belirterek "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor. Ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi iki parti olarak biz AK Parti ve MHP olarak kesinleşmiş olan bu." demişti.

DESTİCİ BUGÜN NE DEMİŞTİ?: Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığı dakikalarda BBP lideri Mustafa Destici de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştükten sonra "AK Parti MHP ittifakı hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" demişti.

'GÖRÜNMEZ ORTAK' FORMÜLÜ: AK Parti ile MHP arasında varılan ittifak mutabakatında MHP'nin üçüncü bir partiye karşı olduğu, ancak BBP gibi küçük partilerin AK Parti listelerinden seçime girerek ittifaka dahil edileceği bir "görünmez ortak" formülü üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 20 Şubat 2018 17:38 yazın bir kenara akp 19,50 mhp 3,5 bbp 0,01= 23,01

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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