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Erdoğan ile Davutoğlu 3 sat görüştü! Ne konuştular?

Erdoğan ile Davutoğlu 3 sat görüştü! Ne konuştular?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. 3 saatlik görüşmede gündem Afrin operasyonu ve 2019 seçimleriydi...

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 13:34 - Güncelleme: 29-01-2018 13:48

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’de kabul etti. Yeni Şafak'ın haberine göre görüşme geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşti ve üç saat sürdü.

AFRİN ve 2019 SEÇİMLERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.

TEK YÜREK YOLA DEVAM: Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.

Ahmet Davutoğlu Silivri'ye gitti

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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