Erdoğan ile Davutoğlu 3 sat görüştü! Ne konuştular?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’de kabul etti. Yeni Şafak'ın haberine göre görüşme geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşti ve üç saat sürdü.

AFRİN ve 2019 SEÇİMLERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.

TEK YÜREK YOLA DEVAM: Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.

Ahmet Davutoğlu Silivri'ye gitti