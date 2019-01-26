Erdoğan: Huzurumuza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta askeri üssümüze yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Savaş uçaklarımız, SİHA'larımız kalktı ve dağılmak durumunda kaldılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeğinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle; "İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen, hiç böyle bir şeyi kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler, hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem"

ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ DİYENLER...

"Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa önce bunları hesaba çeker. Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir. Bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda. İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. 24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz."

IRAK TARAFINDA YANLIŞ YAPMAK İSTEDİLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.