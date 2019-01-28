  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan 'hesaba çekin' dedi 81 ile yazı gönderildi

Erdoğan 'hesaba çekin' dedi 81 ile yazı gönderildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek fiyat artışlarıyla marketlerin sıkı denetlemeye alınacağını duyurdu. Konuyla ilgili 81 ile yazı gönderildiğini duyuran Pekcan, "En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz." dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 12:36 - Güncelleme: 28-01-2019 13:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerdeki yüksek fiyatlarla ilgili "Bu tür fiyat arttıranları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız" açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Bakanlığında düzenlenen "Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan marketleri uyardı hazırlıklarımız var

TEKRAR YERİNDE UYGULAMALARA, DENETİMLERE BAŞLADIK"
Pekcan, program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Market fiyatlarındaki artışları değerlendiren Pekcan, "Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimizi çok görünür kılmıyoruz ama yaptıkları iş çok görünür. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 81 il valiliklerine yazı göndererek hem İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz hem de Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ile beraber tekrar yerinde uygulamalara, denetimlere başladık. En kısa zamanda hepimiz sonuçlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BUNUNLA İLGİLİ TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"
"Fiyatların değişikliği sizin de dikkatinizi çekiyor mu" sorusuna Bakan Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın bile çekmiş bizim çekmemesi mümkün değil. Önemli olan halkın bunu hissediyor olması birinci derecede. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hal Yasası bir an önce devreye girip uygulansa bütün bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız. En kısa zamanda devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz" cevabını verdi.

Zincir marketlerin piyasayı dalgalandırdığı iddialarına ilişkin Pekcan, "Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az yerlerde de vücut göstermesi küçük esnafımızı tedirgin ediyor, bunu kabul ediyoruz" dedi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan 'hesaba çekin' dedi 81 ile yazı gönderildi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ruhsar Pekcan
RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan kimdir, aslen nereli? Karon Mühendislik şirketinin sahibi olan Ruhsar Pekcan'ın yaşamına dair kesitler içeren biyografisi: Ruhsar Pekcan aslen Manisalı.1958 doğumlu olan Pekcan evli ve iki çocuk an

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro