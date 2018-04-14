Erdoğan Hatay'a giden Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır karakoluna ziyarete eden gien Kılıçdaroğlu'na değinerek, "Şimdi Hatay'a falan gitmiş. Hani sanatçılarla dalga geçiyordun. 'O adamın yanında ne işin var' diyordun. Ne işin var senin Hatay'da. Niye? Hesaba çektiler, 'Yanlış yaptın' dediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti partisinin 6. Olağan Fatih İlçe kongresi dışarıda bekleyen kalabalığa seslendi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının yaklaşık 4200 olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'a giden sanatçılara şok sözler

NE İŞİN VAR SENİN HATAY'DA?

"Şimdi Hatay'a falan gitmiş. Hani sanatçılarla dalga geçiyordun. 'O adamın yanında ne işin var' diyordun. Ne işin var senin Hatay'da. Niye? Hesaba çektiler, 'Yanlış yaptın' dediler. Bu adam aynısını ne zaman yaptı bize? Yenikapı mitinginde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli anında yanıt verdi. Bay Kemal cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı baskılar neticesinde geleceğini söyledi. Bizim mitingimize leke getirdi. Sonra Yenikapı mitinginin bir barış kardeşlik mitingi olmadığını söyledi. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşa edilmiş vaziyette. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz."

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Kılıçdaroğlu, sınırda karakolu ziyaret etti!

Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde İBB Fatih Spor Kompleksi yanındaki alanda halka seslendi.