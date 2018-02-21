Erdoğan: Geri döndüler dosya kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonyalı mevkidaşı Gyorge İvanov ile dün Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afrin'e giren az sayıda birliğin ilçeden ayrıldığını söyledi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İkili görüşmede terörle mücadele konusunda da işbirliğini artırmak konusunda kararlılığa vurgu yapıldığını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Makedonya terörle mücadele konusunda da işbirliğimizi artırmakta kararlı olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle FETÖ, her iki ülke içinde ciddi biçimde tehdit oluşturmaktadır. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazımakta ısrarlıyız. Bu konuda değerli dostum atılacak adımları çok açık ve net biçimde paylaştı. Dostlarımızın da desteğiyle FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız.

Makedonya'da huzur ve barışın tesis edilmesi bölge için çok önemlidir. Yunanistan ile bu anlamda yaşanan sorunlarında aşılacağını düşünüyoruz. Türkiye bu hususta da geleneksel desteğini sürdürmektedir.

"BU DOSYA ŞİMDİLİK KAPANDI"

(Afrin'e giren rejim güçleri)- Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette.

Dün Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle yaptığımı görüşmelerde bu konularda zaten mutabakatlarımız var.

Bazen biliyorsunuz, terör örgütlerinin kendilerine göre verdikleri kararlarla bazı yanlış adımları oluyor. Bunun bedelini öderler."

Reuters duyurdu: Esed ordusu Afrin'e girmeye başladı!

Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler