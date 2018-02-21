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Erdoğan: Geri döndüler dosya kapandı

Erdoğan: Geri döndüler dosya kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e doğru hareket eden rejime ait az sayıda birliğin Türkiye'nin bölgeye yaptığı top atışları sonrası geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 19:38 - Güncelleme: 21-02-2018 00:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonyalı mevkidaşı Gyorge İvanov ile dün Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afrin'e giren az sayıda birliğin ilçeden ayrıldığını söyledi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İkili görüşmede terörle mücadele konusunda da işbirliğini artırmak konusunda kararlılığa vurgu yapıldığını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Makedonya terörle mücadele konusunda da işbirliğimizi artırmakta kararlı olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle FETÖ, her iki ülke içinde ciddi biçimde tehdit oluşturmaktadır. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazımakta ısrarlıyız. Bu konuda değerli dostum atılacak adımları çok açık ve net biçimde paylaştı. Dostlarımızın da desteğiyle FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız.

Makedonya'da huzur ve barışın tesis edilmesi bölge için çok önemlidir. Yunanistan ile bu anlamda yaşanan sorunlarında aşılacağını düşünüyoruz. Türkiye bu hususta da geleneksel desteğini sürdürmektedir.

"BU DOSYA ŞİMDİLİK KAPANDI"

(Afrin'e giren rejim güçleri)- Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette.

Dün Sayın Putin ve Sayın Ruhani'yle yaptığımı görüşmelerde bu konularda zaten mutabakatlarımız var.

Bazen biliyorsunuz, terör örgütlerinin kendilerine göre verdikleri kararlarla bazı yanlış adımları oluyor. Bunun bedelini öderler."

Reuters duyurdu: Esed ordusu Afrin'e girmeye başladı!

Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Sedat 21 Şubat 2018 01:43 Bu Milleti sınır aşağı yürütmeyin, yeter artık bir ayda 2000e yakın leş, oda Ordumuz tereyağından kıl çeker gibi hareket ettiği halde. Bu milletin gözünü kan bürüdü artık önünde durulmaz. Akıllı olun silahları bırakın herkes köyüne dönsün tadilat yapsın bunun alternatifi gebermek.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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