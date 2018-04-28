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Erdoğan: Gelin İzmir'i şaha kaldıralım

Erdoğan: Gelin İzmir'i şaha kaldıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Ticaret Odası Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir.'' dedi

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 18:49 - Güncelleme: 28-04-2018 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Verdiğimiz desteğe rağmen İzmir hala patinaj yapıyorsa üzerinde durup düşünmemiz lazım. Türkiye bir seçim yapacak. 24 Haziran seçimlerinin diğerlerinden bambaşka bir farkı vardır. Bu seçim Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana en önemli değişimi hayata geçirecek.'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Ticaret Odası Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'BELEDİYENİN YAPMASI GEREKEN YATIRIMI BAKANLIK YAPTI'

İzmir AK Parti hükümetleri döneminde diğer vilayetlerimizle birlikte İzmir'in de her alanda gelişmesi için gereken altyapıyı kurduk, belediyelerin yapması gereken pekçok yatırımı da bakanlıkların destek çıkması ile gerçekleştirdik.

Verdiğimiz desteğe rağmen İzmir hala patinaj yapıyorsa üzerinde durup düşünmemiz lazım.

'GELİN İZMİR'İ ŞAHA KALDIRALIM'

Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların doğmasını beklemek akıl karı değil. İzmi'i geometrik bir büyüme sürecine sokalım gelin İzmiri şaha kaldıralım. İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir sabah kalktığımızda hadi yönetim sistemimizi değiştirelim diyerek yola çıkmadık. Gazi'nin bize emanet ettiği Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için nasıl bir gayretle çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 

Rahmetli Özal'ın demokraside ve ekonomide kendi deyimiyle ülkemize çağ atlatmak için ortaya koyduğu çabanın kimler tarafından önünün kesildiğini bugün daha açık görüyoruz. 15 yıllık iktidarımızda vesayetin oyunlarından darbe girişimleri ne kadar neler ile mücadele etmek zorunda kaldığımızı biliyorsunuz.

Mevcut sistemle Türkiye'nin daha fazla yola devam edemeyeceği ortadadır. 24 haziranda Türkiye'yi bambaşka bir yönetim sistemine geçirmemizle süreç sonuçlandı.

Artık eski diyebileceğimiz sistemin krizlerinin mağduru ne kadar varsa hepsinin ruhunu şad ettiğimize inananıyorum. Yeni sistemin en büyük katkısı ekonomiye olacak Türkiye 15 yılda 3.5 kat büyümüştür. Ancak bazı alanlarda sıkıntılar var. Artık kararları daha hızlı vermek uygulamak ve ilerlemek mecburiyetindeyiz. tüm gayrete ragmen 2023 hedeflerimizin ekonomik kısmına ulaşma konusunda geriye düştüğümüzü biliyorum.

24 Haziran'ın ardından işdünyası ile birlikte seferberlik ruhu ile çalışmaya başlamamız şart. Türkiye'ye vites yükselttirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak icraatları hayata geçireceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • xtr 28 Nisan 2018 19:40 Siz, İstanbul ve Ankarayı kaybetmeyin de sonra İzmir'e sıra gelir! :)

    CEVAP YAZ 4 7
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