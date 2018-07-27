Erdoğan: FETÖ'nün ipi İslam düşmanlarının elinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün ABD'den sonra en çok Güney Afrika'da faaliyet gösterdiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni belgeleri açıklayan Erdoğan, örgütün yalanlarla insanları kandırdığını söyleyerek ''Bunların anlayışında bir üçgen vardır, ibadet, ticaret ve ihanet, bu çok tehlikelidir'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman kanaat önderleriyle buluşmasında konuştu. Türkiye'nin dünya 5'ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığı hak ve adalet mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Afrika kıtasındaki faaliyetleri anlattı. Erdoğan Afrika'daki büyükelçilik sayısının 10'dan 30'a çıkarıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, Suriyeli kardeşlerimizi desteklediniz. Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insanları dikenli tellere mahkum ederken siz tüm imkanlarınızı Suriye için seferber ettiniz. Ecdadımız istiklal mücadelesi verirken yaptığınız gibi Suriyeli kardeşlerimizin hakkını savundunuz.

TERÖR VE MEZHEP FİTNESİ

'Küçük bir kurdun koskoca bir ağacı çürüttüğü gibi Müslümanların enerjisini tükettiği asıl bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir. Proje terör örgütleri adeta mantar gibi farklı coğrafyalarda türüyor. Bunların tek hedefi Müslümanlardır. El Kaide; Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere tüm dünyada Müslüman kanı dökmüştür. DEAŞ en büyük zararı Müslümanlara vermiştir.

FETÖ ABD'DEN SONRA EN ÇOK GÜNEY AFRİKA'DA VAR

Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler sadece kardeşlerimizi katleden fesat örgütlerdir. FETÖ, Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Afrika'dır, buradalar. Özel harekatı bombalayan bunlardır. 46 polisimizi burada şehit ettiler. Bunlar ülkemizi terk edip Amerika'ya, Avrupa'ya buraya yerleştiler. Siz kardeşlerimizden özel destek bekliyoruz, asla bunlara uymayın, bunlar ciddi anlamda teröristir. Bizim anlayışımızda zalimin de mazlumun da kimliğinin anlamı yoktur. Din adına din kardeşlerimizin kanını döken bu katil sürülerine de karşıyız.

Sizler yılarca bu ülkede ırkçı rejime karşı mücadele yürüttünüz. Güney Afrika özgürlük hareketine en güçlü desteği sizler sağladınız bu uğurda bir çok şehit verdiniz. 1994'ten beri de bu gökkuşağı ülkesinin gururlu Müslümanları olarak diğer dinler ile barış içerisinde yaşıyorsununz. Bunun zedelenmesine asla izin vermemelisiniz.

''EĞİTİM KURUMLARINI KULLANARAK YÖNETİMİ ELE GEÇİRİYORLAR''

Müslüman ısırıldığı delikten bir daha ısırılmaz. On binlerce insanını teröre kurban vermiş ülke olarak bu konuda hassasız. Hiçbir kardeşimizin bizim ödediğimiz bedeli ödemesini istemeyiz. Milletimiz sizlerin bu vefasını desteğini asla unutmayacaktır. Bu kanlı girişimin ardından ki FETÖ'dür. Örgüt devlet kurumlarımıza yerleştirdiği militanlar aracılığı ile bizi tasfiye etmeye çalıştı. Bunlar olamayınca darbe eylemine kalkıştı.

160 ülkede bunlar yaygın bir şekilde yaşıyorlar. Eğitim kurumlarını kullanarak çocukları bu şekilde eğitiyor, oradaki yönetimi de bu şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar. Güney Afrika'da da bunu yapıyorlar. Aynı şeyi burada yapıyorlar. Yalanı bunlar kadar rahat kullanan yok. Bunların anlayışında üçgen vardır. İbadet, ticaret ihanet. Müslümanlar arasında, çocuklarını bunların okuluna gönderen varsa evlatlarını ne kadar erken kurtarırsalar o kadar iyidir."