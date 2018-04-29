Erdoğan etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi salon dışında toplanan halka hitap eden Erdoğan, 'Tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Türkiye'nin ileriye atılım noktası olacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Türkiye'nin ileriye atılım noktası olacaktır.

Terörle mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Cudi'de, Gabar'da teröristler etkisiz hale getiriliyor.

 'BÖLDÜRMEDİK, BÖLDÜRMEYECEĞİZ'

Benim sizlerle bugün bir iki hususu müzakere etmem lazım. Kongreden sonra Özbekistan'a hareket ediyoruz. Ve iki gün Özbekistan'dayız. Oradan da Güney Kore'ye geçeceğiz ve perşembe gecesi tekrar ülkemize döneceğiz.

Bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz. İşte ne yaptık? Cudi'de F-16 olduk, Gabar'da F-16 olduk, Tendürek'te F-16 olduk. Tepelerine tepelerine indik. Başka devlet arayanlar oraya gitsinler. İsterlerse biletlerini veririz. Bizim için Türkiye cumhuriyeti devletinden başka asla..

  • Güncel 29 Nisan 2018 12:23
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